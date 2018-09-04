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Детское кафе для дня рождения

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Детское кафе для дня рождения

День рождения для ребенка является самым важным праздником.   Если в этот день вы планируете собрать вместе друзей вашего именинника,  то обязательно возникнет вопрос где можно отметить день рождения ребенка? Но у тех, кто хотя бы раз побывал в нашем Бамбинополь, этих вопросов просто не возникает. Бамбинополь это особенное детское кафе для дня рождения!  Посмотрите фотографии и лично в этом убедитесь. Лучших предложений в Домодедово не найдёте!

Детское кафе для дня рождения

Что вы получите арендуя кафе Бамбинополь для детского дня рождения

В нашем кафе для детей специально организованы подходящие условия для проведения детского праздника

  • Отдельная игровая зона 
  • Разнообразное меню, составленное специально для детей. 
  • Профессиональные официанты, которые проходили курсы общения с детьми

Более хорошие условия, чем в нашем ресторане для проведения детского дня рождения, трудно найти не только в Домодедово, но и где бы то ни было ещё.

Меню нашего детского кафе для дня рождения в Домодедово

меню кафе для проведения детского дня рождения

Опытные шеф-повара с огромной радостью приготовят вам десятки различных блюд русской и итальянской кухни - различные блюда, гарниры, салаты, множество хорошей пиццы и пасты, а также алкогольные, безалкогольные напитки и десерты. Основное внимание уделяется именно итальянской кухне, но она прекрасно дополняется аппетитными русскими варениками и пельменями. Каждый сможет отведать то, что ему действительно по вкусу, никто не останется голодным или недовольным!

Интерьер и удобства Бамбинополь

интерьер детского кафе

Конечно, для любого праздника очень важно место, где он проводится. Уютный дизайн семейного кафе делает атмосферу максимально расслабленной. Здесь можно будет потанцевать и организовать весёлые конкурсы. Присутствуют залы с караоке и большими плазменными панелями. Ну и, конечно же, одни из главных посетителей на детском празднике - это дети! Специально для них имеется игровая зона в которой есть:

  • скалодром
  • сухой бассейн
  • профессиональные аниматоры  

Такой праздник, как день рождения ребенка, просто обязан запомниться надолго. В это время на вас смотрят все гости, они произносят тосты и дарят подарки. Не оставаясь в долгу, нужно стремиться сделать праздник действительно великолепным!  Именно Бамбинополь признано лучшим  заведением для празднования дня рождения ребенка в Домодедово. Залы прекрасно создают семейную атмосферу, таким образом у всех участников торжества надолго останутся только хорошие воспоминания.

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